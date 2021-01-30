اتفاقية شراكة مع الصين.. تفاصيل أول أتوبيس كهربائى فى مصر

في السياق ذاته، تم إعداد استراتيجية لتصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، في حين تم التعاون أيضًا مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، بهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في شركات الإنتاج الحربي، وليس التوريد أو التجميع فقط، حيث تم مراعاة التأكيد على امتلاك الشركات العالمية التي يتم التعاون معها لمقومات صناعية تسمح لها بنقل التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي.

ووقعت وزارة الإنتاج الحربي اتفاقية شراكة مع الصين في أبريل 2019، تهدف إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي في مصر على مدار أربع سنوات، بمكونات تصنيع محلي تصل نسبتها إلى 45%، وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري "مصنع 200 الحربي"، وشركة "IMUT" المصرية، فيما وقعها من الجانب الصيني شركة "فوتون" لصناعة السيارات، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.

كما كشف محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل اتفاقية الشراكة بين مصر والصين، التي تم توقيعها خلال شهر أبريل الماضي ، مؤكدا أن الاتفاقية تهدف إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي في مصر، على مدار 4 سنوات.





وأضاف «بكر» أن عقد الشراكة بين مصر والصين ينص على أن تكون صناعة الأتوبيسات بمكونات تصنيع محلي تصل نسبتها إلى لـ 45%، مشيرا إلى أنه حاليا يتم تجربة الأوتوبيس الكهربائي على خط عبد المنعم رياض حتى التجمع الخامس.





وأوضح أن مصنع 200 الحربى هو المنوط والمسئول عن الشراكة، وجار فتح خطوط الإنتاج، مضيفا أنه تم تجربة الأتوبيس كبداية لفهمه ودراسته مع طبيعة المجتمع المصري، فضلا عن إدخال أى تعديلات يحتاجها، حتى إكمال رحلته دون توقف.





وأشار إلى أنه البطارية الكهربائية تمثل جزءا كبيرا في المركبات بشكل عام؛ فالشركات المصرية تعمل على تصنيع باقي الاجزاء فى الاوتوبيس؛ لزيادة المكون المحلى به، مؤكدا أن الدولة تنفذ استراتيجية كبيرة بالتعاون مع وزارات وجهات تصنيعية كبرى.





وشدد على أن هناك دورا أساسيا من قبل العديد من المؤسسات منها الهيئة العربية للتصنيع وقطاع الاعمال والتجارة والصناعة وقطاع الاعمال واتحاد الصناعات والقطاع الخاص لهدف توطين الصناعة في مصر وزيادة نبسبة المكونات المحلية.





ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن الشركات العالمية دائما تنظر الى مصر ان تكون بوابة لأفريقيا، لذلك الدولة المصرية تسعى ان تكون سوق مفتوح لجميع الشركات العالمية وهذا ما تقوم به وزارة ا لانتاج الحربي حاليا.





من جانبه أكد المهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، إن السوق المصري لديه القدرة على استيعاب كل أنواع الإنتاج، مؤكدا أن الدولة لديها قدرات كبيرة تمكنها من تصنيع أي شيء في الدنيا، حيث تمتلك طاقة بشرية وآلية كبيرة.





وتابع المهندس رفيق رزق، أن العالم كله يسير في التحول الرقمي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن تحويل كل المركبات إلى استخدام الطاقة الكهربائية هو المستقبل، والعالم كله يتجه لاستخدامه، موضحا أن الاتوبيسات التي تعمل بالكهرباء لاتتسبب في اي تلوث نهائيا.





وأضاف رئيس مجلس إدارة 200 الحربي، أن الأتوبيسات التي تعمل بالبنزين والسولار ينتج عنها الكثير من الملوثات السامة ومضرة بالصحة، وتسبب تكيف العوادم مما يؤثر في طبقة الغلاف الجوي، موضحًا ان الأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء موفر جدًا وصديق للبيئة ولا يحتاج لكثير من الصيانة، وسيقلل من استخدامنا للوقود وتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة.





وأوضح أنه تم الدفع بـ 50 أتوبيسا يعمل بالكهرباء للتجربة بالتنسيق مع النقل العام، و هذا كخطوة أولى من بداية مرحلة الإنتاج المحلي، ثم يتم البدء في مرحلة الثانية لتعميق المنتج المحلي، حيث يستهدفون في غضون 3 سنوات أن يكون الأتوبيس الكهربائي مُصنع محليا.