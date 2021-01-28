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فن

ترفض العودة لمنزلها.. هكذا حال كومبارس"عائلة الحاج متولي" المشردة

الخميس 28/يناير/2021 - 08:07 م
صدى البلد
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قسم الفن
مروة محمد اسم تم تداوله بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى كانت متواجدة بين النجوم في يوم من الايام قبل ان تتحول الي مشردة بالشارع نتيجة تعرضها لضدمة نفسية، فقد ظهرت كإحدي "الكومبارسات"  بمسلسل "عائلة الحاج متولي"، للفنان الراحل نور الشريف.

ونرصد أبرز المعلومات عنها وعن حالتها:

1-  تبلغ مروة من العمر 40 عامًا، وهى من أبناء قرية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود بمحفاظة البحيرة.

2- حاول شقيقها الاكبر اعادتها اكثر من مرة الي المنزل لكنها ترفض العودة الي منزلها.

3- تعاني مروة من خلل نفسي أصابها بعد وفاة والديها.

4- كانت تحب زيارة كل جيرانها في القرية وتجلس معهم لكنها فجأة اصيحت مغيبة عن الواقع.

5- يحاول شقيقها ان يجد لها طريقة ليعالجها بها وتعود الي منزلها.
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