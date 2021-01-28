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رياضة

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يدك شباك توتنهام بثلاثية ويرتقي للمركز الـ4

الخميس 28/يناير/2021 - 11:57 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز مهم على حساب توتنهام بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة  الـ20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وألغى الحكم هدفا لصالح توتنهام بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود تسلل على الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بعد مرور ثلاثة دقائق من صافرة البداية.

وحافظ ليفربول طوال الـ30 دقيقة على السيطرة بتمريرات بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب، 

وشهدت الدقيقة 22، هجوما مرتدا رائعا لصالح فريق توتنهام هوتسبير، ومن ثم تمريرة من هاري كين إلى بريجوين الذي أرسلها سون هيونج مين سددها بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أليسون بيكر حارس المرمى.

وجاء الهدف الأول من تمريرة رائعة من وسط الملعب إلى ماني يسار منطقة الجزاء ومن ثم عرضية رائعة من يسار منطقة الجزاء، قابلها فيرمينو على القائم البعيد وسددها داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني سجل  ليفربول الثاني عن طريق ترينت أرنولد، قبل أن يرد توتنهام بصاروخيةعن طريق هوييبرج.

ونجح ماني في تسجيل الهدف من كرة وصلته عبر أرنولد ليسجل أسود التيرانجا من أول لمسة.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز السادس.
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