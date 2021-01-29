مقارنة بين الوحش الصينية.. إم جي ZS و جاك S4 موديل 2021.. صور

استطاعت شركات السيارات الصينية أن تبهر العديد من عملائها داخل الأسواق العالمية للسيارات، ومن بين الإصدارات المطروحة داخل السوق المصري، يأتي النموذج ام جي ZS، والنسخة جاك S4، الذين ينتمون إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV و باطلالة 2021.





1- ام جي ZS موديل 2021





تستمد ام جي ZS موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات.





وبفضل تلك القدرات الفنية، تتمكن السيارة بالإنطلاق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 10.9 ثانية، بينما بلغت نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كم.





قدمت السيارة من خلال 3 فئات، تختلف من التجهيزات و عناصر الرفاهية ، كما تألقت أيضا بالعديد من وسائل الأمن والسلامة وأنظمة التحكم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي ZS موديل 2021 :





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 254.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 269.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك كاملة التجهيزات موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 287.990 جنيه.





2- جاك S4 موديل 2021





تعتمد جاك S4 موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي أيضًا، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 147 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.





و تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.8 ثانية فقط، بالاضافة إلى حزمة متطورة من وسائل الأمن والسلامة والتجهيزات الداخلية والخارجية و عناصر الرفاهية.



