بناء على رغبة حماتها.. عروس تحضر حفل زفافها بفستان أسود

تنتظر أي فتاة حفل زفافها لترتدي الفستان الأبيض الذي لطالما تمنت أن تظهر به، و لكن قامت إحدى السيدات بالحكم على عروس ابنها بأن ترتدي فستانا أسود و حطمت أحلامها.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عروس بالغة من العمر30 عاما، قامت بنشر مشكلتها عقب زقاقها بشهرين و أوضحت أن فرحتها انطفأت في يوم زفافها بعد أن طلبت منها حماتها عدم ارتداء فستانا أبيض في الزفاف.





أشارت الشابة إلى أن حماتها اعترضت على ارتدائها فستانا أبيض في حفل زفافها، و عللت طلبها بأن العروس سبق لها الزواج من قبل و أن من عادات وتقاليد أسرة العريس إذا كانت العروس قد تزوجت من قبل لا ترتدي فستان أبيض إذا تزوجت مرة أخرى.





انهارت كل طموحات الشابة في يوم زفافها، و قامت بارتداء فستانا أسود اللون، و تعرضت لانتقادات لاذعة من صديقاتها بسبب لون الفستان، ولكنها أوضحت ان الأمر محسوم فإذا لم ترتدي الأبيض في ذلك اليوم فلا داعي لاختيار لون آخر فالأسود ملائم للموقف الحزين الذي وقعت فيه.