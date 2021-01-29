ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بجنوب سيناء

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
في إطار الـ 14 وحدة تدريب متنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في  قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد ،  والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية ، والشرقية ، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية ، وجنوب سيناء.

بدأت بمنطقة توشكي بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء وحدة التدريب المتنقلة،  التدريب على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة  من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة أن راغبي التدريب سيتوجه إلى مقر الوحدة المتنقلة بمنطقة توشكى لتسجيل بياناتهم، وخصصت وزارة القوى العاملة، لينك خاص على موقعها يمكن من خلاله التسجيل في الدورات التدريبية تسهيلا على الشباب، ويجري خلاله تسجيل البيانات الشخصية، والعنوان والمؤهل الدراسي، والرقم القومي، واختيار المهنة التي يرغب المتدرب في التدريب عليها.

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيجري التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر، بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين، بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل سنه عن 18 عامًا.

وأكد أن مختصون من وزارة القوى العاملة والمديرية سيقومون بإجراء اختبارات التوجيه المهني للراغبين قبل كل دورة تدريبية، وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين، والتأمين على المتدربين ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية سيحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية.







القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بجنوب سيناء
القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بجنوب سيناء
Advertisements
Advertisements

أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته متأثرا بإصابته بكورونا

تعرضت للاغتصاب.. تعرف على منار حمزة مفجرة أزمة زواجها من شعبان عبد الرحيم

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

أحرجته أمام الحضور بهذا الشرط.. مأذون شرعي يكشف عن أغرب حالة طلاق

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

السعودية: السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لمنتحلي صفة رجال المباحث والاستخبارات

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

إسرائيل تعتذر للإمارات | اعرف التفاصيل

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

مقارنة بين الوحش الصينية.. إم جي ZS و جاك S4 موديل 2021.. صور

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض