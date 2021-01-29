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رياضة

6 مؤشرات تساهم فى عدم إلغاء الدورى الممتاز.. تفاصيل

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:01 م
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
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يسرى غازى
ترددت فى الآونة الأخيرة فى ظل الأزمات التى تمر بها مسابقة الدورى الممتاز أنباء عن احتمالية صدور قرار بإلغاء المسابقة المحلية.

اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تطرقت إلى مناقشة مصير الدورى المحلي خلال الاجتماعات التى تم انعقادها مع مسؤولى الأندية مؤخرا.

وناقشت الجبلاية العديد من السيناريوهات للتأكيد على حرص مسؤولى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد على استمرار المسابقة المحلية فى قادم الأيام.

صدى البلد يسلط الضوء على ٦ مؤشرات لتفادى لجوء اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة إلى إصدار قرار إلغاء الدورى الممتاز.

نيل ثقة الفيفا
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 31 يوليو 2021.

ويساهم ذلك القرار فى استقرار المسابقة المحلية والتركيز على ضرورة إيجاد حلول لتفادى صدور قرار الالغاء.

الدعم الحكومى
يلقى استمرار مسابقة الدورى الممتاز دعما على المستوى الحكومى متمثلا فى مساندة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وزير الرياضة على تواصل دائم مع مسؤولى الجبلاية من أجل تذليل أية عقبات تواجه اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد.

موعد إنهاء الدورى
وضعت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد موعداةلإنهاء منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز حيث أكد مجاهد للأندية إمكانية إنهاء المسابقة في يونيو حال ضغط جدول الدوري وعدم الاستعانة بتقنية الـVAR.

وبحسب ما أكده مجاهد للأندية، فإن تقنية الـVAR تجبر إدارة المسابقات على تسكين المباريات على مدار 4 أيام لكل جولة بسبب النقص في عربات البث المستخدمة.

بعد انتهاء الأولمبياد
فيما وضعت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة موعدا اخر من أجل إنهاء المسابقة المحلية عقب انتهاء منافسات اولمبياد طوكيو المقرر إقامته فى صيف العام الجاري.

واستقرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على الانتهاء من منافسات بطولة الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس المقبل ومنح راحة للفرق قبل استئناف البطولة الجديدة.

حل أزمة ال var
عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا لشركة ميديا برو الأسبانية على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته امس الخميس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وبحضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الأفريقية.

كما قررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في إسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة. 

كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.

واستقبل امس الخميس الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقبل وفدا من إدارة شركة ميديا برو الأسبانية حضر خصيصا من إسبانيا لبحث مشاكل تقنية VAR وتشكل الوفد من: فرانسيسكو خوسيه عن ميديا برو العالمية، عمر بليت  عن ميديا برو  الشرق الأوسط، ومحمد بو عيطة عن اي في اس الشرق الأوسط المصنعة لأنظمة  تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث تم بحث المشاكل الفنية والإجرائية والتعاقدية وسط حرص الجانبين على حل المشاكل العالقة.

تعيين عصام عبد الفتاح مشرفا على تقنية الفيديو
ما عزز فكرة استبعاد صدور قرار إلغاء الدورى المحلي قيام اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بتعيين عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف مشرفا على ملف تقنية الفيديو.

جاء ذلك من أجل التواصل مع الشركة المسؤولة عن ملف ال var لتفادى صدور اخطاء مستقبلية فى مباريات الدوري المحلي.
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