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أخبار العالم

بيانات حكومية: انهيار غير مسبوق بقطاع السياحة في تركيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:05 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت بيانات حكومية تركية، اليوم الجمعة، بأن قطاع السياحة التركي، شهد انهيارًا غير مسبوقًا خلال العام الماضي، جراء تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، أن إيرادات السياحة للبلاد في عام 2020 انخفضت 65.1% إلى 12.059 مليار دولار.

ويظهر ذلك أثر قيود السفر واسعة النطاق التي فرضت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت البيانات أيضا أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت 50.4% مقارنة بذات الفترة من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار.

وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات.
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