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فن

ليلى علوى تنعى محمد الصغير: رحل الأخ والصديق والرجل الأطيب

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:19 م
ليلى علوى ومحمد الصغير
ليلى علوى ومحمد الصغير
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
نشرت الفنان ليلى علوى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعنى فيه الراحل محمد الصغير الذى توفى منذ قليل بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت ليلى علوى : "رحل الأخ والصديق والرجل الأطيب محمد الصغير، بعزي عيلته كلها زوجته السيدة ملكة العلايلي وأبنائه مها ومصطفى الصغير وأخواته وكل أهله وأصحابه ومحبيه وبدعوكم جميعًا إننا نصلي صلاة الغائب على روحه الطيبة بعد صلاة الظهر بإذن الله.. الله يرحمه ويحسن إليه".

وكان النجم أحمد السقا،أعلن وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها، قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه". 
ليلى علوى تنعى محمد الصغير: رحل الأخ والصديق والرجل الأطيب
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