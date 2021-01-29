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حوادث

ضبط شخص يروج لبيع المواد المخدرة عبر فيس بوك

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:24 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يروج لبيع المواد المخدرة عبر "فيس بوك"

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته .. وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها .

وبمواجهته إعترف بإدارته للحساب المشار إليه بقصد الإتجار فى المواد المخدرة .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .
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