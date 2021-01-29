ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات الزمالك.. برنامج تأهيلي خاص للبدلاء والمستبعدين

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:10 م
روقا
روقا
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
قرر بيدرو مدرب الأحمال بالزمالك وضع برنامج تأهيلي وبدني خاص لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الأمس أمام مصر المقاصة.

وأدت هذه المجموعة بعض التدريبات التأهيلية القوية تحت إشراف باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

وقام اللاعبون بالركض حول الملعب، بجانب فقرة تأهيلية بالكرة، وبعض الإطالات، وتدريبات الرشاقة والمرونة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك  بشكل دائم على أن يكون الجميع على مستوي واحد من الجاهزية البدنية والفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه غزل المحلة الثلاثاء المقبل على استاد المحلة بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مذبحة في الزمالك بعد النهائي الأفريقي.. باتشيكو يطلب الاستغناء عن 5 لاعبين

ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.. برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك

استعدادا لمواجهة سموحة.. برنامج تأهيلي للاعبي الزمالك

تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك تحت إشراف "بيدرو"

سباق سرعات في تدريب الزمالك اليوم

تدريبات تأهيلية لـ أحداد وسيف وسكر على هامش مران الزمالك

ترشيحاتنا

يناير دامي في سوهاج.. رجل يقتل زوجته على الفراش وموس الختان يجرح رضيعة

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

رئيس رابطة جماهير الأهلي بالدوحة: شعبية النادي في الخليج لا تقارن

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

فرج عامر يتراجع عن بيع حسام حسن بعد تلقيه عرضين

كلنا ثقة فيكم.. محمد فضل يدعم لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية

Advertisements

رسميا.. إيقاف إبراهيموفيتش ولوكاكو بسبب خناقة ديربي الغضب

أول رد فعل من سانت إيتيان بعد صدمة فشل صفقة مصطفى محمد

شطة يروى كواليس إسقاط الجنسية السودانية عن عصام الحضري

فيسبوك يتسبب فى إيقاف وإحالة الحكم محمود عاشور للتحقيق فى الجبلاية.. ما القصة؟

تخفيض المكافآت.. فيفا يخطر الأهلي بقيمة الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

بالأسماء.. قائمة لاعبي الأهلي المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

بـمبلغ يفوق إمكانيات النادي.. إسماعيل يوسف يوجه نصيحة لـ مسؤولي الزمالك بشأن التجديد لـ ساسي

الأهلي يواجه الدحيل بالزي الثالث في مونديال العالم للأندية

رسميا.. عمر العيوني مدافع بيراميدز ينتقل إلى الدوري النرويجي

كأس السوبر السعودي.. لوشيسكو يستبعد ثنائي الهلال من مواجهة النصر

فرج عامر يتراجع عن بيع حسام حسن بعد تلقيه عرضين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها