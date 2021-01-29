"الداخلية" تستجيب للنائب خالد خلف الله بإنشاء مبنى للأحوال المدنية في نجع حمادي

استجابت وزارة الداخليه للطلب الذي تقدم به اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بإنشاء وتحديث خدمات الأحوال المدنية و مركز معلومات الحاسب الالي في نجع حمادي بقنا وتم تخصيص قطعة بشارع الترعه الضمرانيه وإلاعلان عن مناقصة للشركات لتنفيذ المبنى الجديد لخدمة أهالي مدينة وقرى مركز نجع حمادي.









وأكد خلف الله في بيان له بأن وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق تولي أهمية كبرى بتحسين الخدمات الشرطيه والتسهيل على المواطنين في استخراج الأوراق الخاصه بهم من خلال أماكن لائقه مميكنه تؤدي الخدمه في أسرع وقت وأقل مجهود وعلى أعلى مستوى وان قطاع الأحوال المدنية بقيادة اللواء طارق صابر ينفذ استراتيجية الوزير بكفاءة وسرعة انجاز كبيره.









واضاف خلف الله بأن مبنى الأحوال المدنيه ومركز معلومات الحاسب الالي التي وافقت الداخليه علي انشائه بمركز نجع حمادي مكون من ثلاثة أدوار وسيقع بشارع الترعه الضمرانيه وسيكون بجوار مبنى القوى العامله وخلف لوحة توزيع الكهرباء وعرضه ١٥ مترا٢ بعمق ٢٤ متر٢ ويضم قاعات انتظار وصالات للجمهور وحجرات للتصوير وحجره لتسليم البطاقات ومكاتب للسادة الضباط وحجره للسويتش وحمامات وغيرها وجميع مكونات المبنى على أعلى مستوى يتناسب مع ما تقوم به الدوله من نهضه شامله في كافة المجالات.









وتابع خلف الله بان مدة تنفيذ مبنى الاحوال المدنيه ستكون ١٢ شهرا سيتم بعدها تركيب الشبكات الاجهزه تمهيدا لاستقبال الجمهور لخدمة أهالي نجع حمادي وقراها.









وكان خلف الله قد تقدم في عام ٢٠١٦ وفي عام ٢٠١٨ بعدة طلبات إلى وزير الداخليه ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنيه ووزير التنميه المحليه ومحافظ قنا لتطوير وتحديث سجل مدني نجع حمادي وإيجاد مكان بديل أكبر في المساحه والامكانيات من المبنى الحالي.



