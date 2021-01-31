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محافظات

حضرت الملك فاروق وعمرها 95 سنة.. فكرية أكبر معمرة في سيناء تبيع على الرصيف وتتمنى زيارة الرسول

الأحد 31/يناير/2021 - 09:58 ص
الحاجة فكرية تبيع
الحاجة فكرية تبيع علي الرصيف وأمنيتها زيارة الرسول
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ايمن محمد
فكرية حسن علي سيدة معمرة تجاوز عمرها 95 عاما، ولكنها مازالت تحرص على العمل طوال النهار سواء تحت الشمس الحارقة في الصيف أو البرد القارس في الشتاء، تبيع الخضراوات والفاكهة على رصيف بمنطقة بدر في طور سيناء لمساعدة أبنائها على أعباء الحياة.

السيدة المعمرة فكرية علي حسن ضربت مثلا للشباب الذي يرفض العمل والكفاح وفضل الجلوس على المقاهي.

تقول فكرية إنها تجد الحياة في العمل والكفاح من أجل لقمة العيش، وعندما ينتهي يومها مع آذان المغرب تتناول غذائها وتنام حتى الفجر لتواصل يوما آخر من العمل والكفاح.

وأضافت فكرية أن كل أمنياتها أن تستطيع زيارة  قبر رسول الله وأداء فريضة الحج ولا تريد من الحياة إلا الستر.

وأردفت فكرية أنها جاءت من الفيوم مع أبنائها لجنوب سيناء، مشيرة إلى أنها حضرت عهود كثيرة منذ أيام الملك فاروق حتى الرئيس السيسي، وترى أن مصر ربنا حافظها من كل سوء.

وأوضحت فكرية أن جميع الخضراوات والفاكهة التي تبيعها من بينها القصب من مزارع طور سيناء طازجة ولا توجد بها كيماويات.

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حضرت الملك فاروق وعمرها 95 سنة.. فكرية أكبر معمرة في سيناء تبيع على الرصيف وتتمنى زيارة الرسول
حضرت الملك فاروق وعمرها 95 سنة.. فكرية أكبر معمرة في سيناء تبيع على الرصيف وتتمنى زيارة الرسول
حضرت الملك فاروق وعمرها 95 سنة.. فكرية أكبر معمرة في سيناء تبيع على الرصيف وتتمنى زيارة الرسول
حضرت الملك فاروق وعمرها 95 سنة.. فكرية أكبر معمرة في سيناء تبيع على الرصيف وتتمنى زيارة الرسول
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