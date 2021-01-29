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رياضة

مونديال اليد.. الدنمارك تتقدم على إسبانيا 18-16 في الشوط الأول

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:16 م
صدى البلد
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محمد سمير
تقدم منتخب الدنمارك علي منتخب إسبانيا بنتيجة 18-16 في نهاية الشوط الأول من نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد.

منتخب الدنمارك تقدم في بداية المباراة، ليعود منتخب إسبانيا ويقلص النتيجة مرة أخري، ويظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين، وتلاحق اسبانيا الدنمارك ولكن يظل التفوق الدنماركي سيد الموقف.

وأحرز مايكل هانسن 6 أهداف في الشوط الأول ليكون هداف منتخب الدنمارك في هذه المباراة، فيما أحرز لاعب منتخب إسبانيا ادريان فيجورياس ثلاثة أهداف.

الجدير بالذكر أن منتخب السويد تأهل إلي المباراة النهائية بعد تغلبه علي منتخب فرنسا بنتيجة 32-26، ليلاقي الفائز من أسبانيا والدنمارك.
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