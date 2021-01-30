اقتصاد الإمارات.. 3.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.9 مليار درهم.





وشهدت الدائرة تسجيل 707 مبايعات بقيمة 1.34 مليار درهم منها 86 مبايعة للأراضي بقيمة 307.81 مليون درهم و621 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.03 مليار درهم.





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة ند الشبا الرابعة.





وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.









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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة ند الحمر وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة.





وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم.





وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.31 مليار درهم منها 112 رهن أراض بقيمة 1.61 مليار درهم و365 رهن فلل وشقق بقيمة 703.59 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 571 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 496 مليون درهم.





أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 73 هبة بقيمة 311 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الراس بقيمة 76 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 46 مليون درهم.