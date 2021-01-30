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توك شو

هلا بالخميس.. لميس سلامة تقدم دويتو مع الفنان السوري "معن برغوث".. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 10:20 ص
اللعلامية لميس سلامة
اللعلامية لميس سلامة والفنان معن البرغوث
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نورهان رأفت
قدمت الإعلامية لميس سلامة فقرة السوشيال ميديا، اليوم، السبت، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، واستعرضت من خلالها أهم ما جاء من أخبار وتريندات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية.

وقالت الإعلامية لميس سلامة، إن أغنية "هلا بالخميس"، من الأغاني التي مازالت "تريند"، وحصل بسببها "معن برغوث"، على جائزة أفضل أغنية خليجية، وحصدت 16 مليون مشاهدة عبر صفحته الرسمية على يوتيوب، وعرضت فيديو لها مع الفنان "برغوث"، وهي تغني "هلا بالخميس".

وخلال العام الماضي، نشر برغوث فيديو عبر "تويتر"، قائلًا: "ماحدا يختلف أن أغنية يا هلا بالخميس أصبحت ظاهرة .. لكن اعتراض أم فهد على مسمى الجائزة بأنها جائزة لأفضل أغنية خليجية، ولكن يوجد الكثير من الأغانى الخليجية الأفضل لفنانين أفضل مني بهذا المجال".

وتابع: "مسمى الجائزة بأنها أفضل أغنية ظاهرة .. ما كان يحتاج الأمر إلى كل تغريدات الفنانة أحلام لها.. ونطالب من الفنانين الكبار بدعم الفنانين فى بداياتهم بدلًا من الهجوم والتغريدات".
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