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رياضة

عبدالله الصاوي مديرا لقطاع ناشئين طنطا

السبت 30/يناير/2021 - 12:32 م
عبدالله الصاوي
عبدالله الصاوي
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عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادي طنطا تعين عبدالله الصاوي نجم الفريق ومنتخب مصر السابق، في منصب مدير قطاع الناشئين بعد تولي علاء صابر منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.  

وكان نادي طنطا قرر تعيين علاء صابر، مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي بدلا من رضا عبدالعال، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي لاحقت الفريق في مسابقة دوري القسم الثاني.

وخسر فريق طنطا أمام منافسه النجوم بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مواجهات دوري القسم الثاني.

ويعد عبدالله الصاوي أحد نجوم الفريق التاريخين ولعب لنادي القناة ومنتخب مصر القومي والعسكري وسبق له العمل في قطاع الناشئين بنادي طنطا كما عمل مديرا فنيا للفريق الأول خلال فترات سابقة.
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