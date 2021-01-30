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ملفات

الداخلية تعدل موعد رفع تعليق السفر.. وتسخين سياسي قبل انتخابات تركيا.. وزيارة خبراء «منظمة الصحة» مكان ظهور الوباء.. الأبرز بصحف السعودية

السبت 30/يناير/2021 - 04:00 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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قسم الخارجي
  • الرئيس الفرنسي: السعودية شريك في أي اتفاق مع إيران
  • رصد هزة أرضية بقوة 3 درجات شمال حائل
  • الإمارات تقر تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي
  • إلزام مصانع المستحضرات الصيدلانية بتوفير مخزون دائم لـ6 أشهر 


تناولت الصحف السعودية مستجدات القضايا على الساحة الداخلية والخارجية، مهتمة بتطورات فيروس كورونا في العالم، وزيارة محققي منظمة الصحة العالمية لمكان أصل ظهور الوباء في الصين.


وقالت صحيفة "الشرق الأوسط": "واصل خبراء منظمة الصحة العالمية اليوم، السبت، في ووهان بوسط الصين تحقيقهم الميداني المتعلق بمصدر فيروس «كورونا»، في مهمة ينبغي أن تقودهم إلى مواقع حساسة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية".


ولا يزال الجدول الزمني الدقيق لعمل الخبراء غير واضح. وتبقى التغريدات التي يطلقونها، وتلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، المصدر الأساسي للمعلومات، ذلك أن الصين تكاد تكون شبه متكتمة حول هذه الزيارة الشديدة الحساسية من الناحية السياسية بالنسبة إليها.


وذكرت الصحيفة: "تشهد تركيا صراعًا ساخنًا مبكرًا، يسبق بأكثر من سنتين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو 2023، ومعه يتصاعد الحراك السيسي على جبهتي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان وأحزاب المعارضة وسط توترات وانشقاقات وضغوط من أجل التوجه إلى الانتخابات المبكرة".


في هذا الجو باشر أردوغان وحزبه مراجعة ملفات السياسة الخارجية التي تسببت في العديد من المشاكل لتركيا، ولا سيما، في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية تلقي بظلالها على الواقع السياسي، وانعكس هذا في استدارة ملحوظة لتخفيف التوتر مع الاتحاد الأوروبي في ظل ترقب لنهج إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تجاه أنقرة.


وقالت صحيفة "الرياض": ‏"رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة 1:31 هزة أرضية بقوة 3.07 على مقياس ريختر وعمق 7 كيلومترات وتبعد 46 كم شمال مدينة حائل وتعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر".


وذكرت صحيفة "الرياض": "أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، عن اعتماد تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم بتوجيهات من رئيس الدولة".


وذكرت صيفة "عكاظ": "أعلنت وزارة الداخلية السعودية (الجمعة) تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين 1442/10/5 الموافق 2021/5/17 بدلًا من 1442/8/18 الموافق 2021/3/31".


وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية إشراك السعودية في أي عملية تفاوضية مستقبلية مع إيران. وقال الرئيس الفرنسي، لقناة «العربية»، أمس، الجمعة: «إن التفاوض مع إيران سيكون متشددًا جدًا وسنضم شركاءنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنها السعودية».


وأضاف الرئيس الفرنسي: «يجب عدم ارتكاب خطأ 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية»، وحذر ماكرون من أن «الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جدًا».


وأعلن ماكرون أنه سيقوم بزيارته الثالثة إلى لبنان «بعد التحقق من أمور أساسية»، وتابع: "عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم".


أخيرًا من "عكاظ"، ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والشعبية، التي تم إقرارها، أخيرًا، مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بتوفير مخزون دائم يكفي لـ6 أشهر من جميع المستحضرات المسجلة، مع تعويض أي نقص خلال 3 أشهر كحد أقصى.


وشددت اللائحة على ضرورة التزام المصانع والمستودعات بتوفير المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.

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