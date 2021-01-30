نائب بالشيوخ يطالب بعقد جلسات حوار مجتمعي لحل أزمة الزيادة السكانية

حذر النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، من الزيادة السكانية، وأنها تتسبب في تقليص نصيب الفرد من الناتج القومى، مما يعنى أنها تشكل خطرا كبير على المشروعات القومية التي تتم على الأرض، ولابد ان يكون هناك حلول عاجلة للتصدي لهذه الأزمة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بعقد جلسات استماع لكافة الأطراف المعنية بالموضوع، للوقوف على ما تم من تنفيذه من استراتيجية السكان 2030 في هذا الصدد، بالإضافة لاقتراحات الجميع حول الأفكار التي قد تساهم في حل الأزمة، التي تلتهم الناتج القومى وتؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى، وعلى المشروعات التي تتم على الأرض، والجهود المبذولة لرفع مستوى المعيشة والاهتمام بمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تضافر الجهود بين الوزارات المعنية، على أن يكون لكل من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والإسكان والأزهر والكنيسة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى دور في حل هذه القضية التي تؤثر على عملية التنمية وتحقيق طفرة في الإنتاج، وأن يتم الاستماع لكافة الآراء والمقترحات في هذا الصدد للخروج بتوصيات ملزمة وتكون قابلة للتطبيق على الأرض في نفس الوقت.