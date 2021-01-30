قبل إطلاقهما رسميا.. كل ما تريد معرفته عن هاتفي Galaxy A52 5G و A72 5G من سامسونج

تستعد شركة سامسونج لإطلاق أحدث هواتفها وهما Galaxy A52 5G و A72 5G، واللذان يأتيان ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات، حيث تقدم إمكانيات هواتف الفلاجشيب مقابل سعر مناسب.





وكشفت العديد من التسريبات عن مواصفات هاتفي سامسونج جالاكسي A52 5G و A72 5G، من بينها أن الثنائي سيأتيان بدعم لشبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب تصميم مشابه لسلسلة Note 20، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena".





وسيأتي هاتف Galaxy A52 5G، بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED، بدقة 1080 x 2400 بيكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass.





وسيعمل هاتف Galaxy A52 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 750G، بتكنولوجيا 8 نانومتر، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل.





وسيحتوي هاتف Galaxy A52 5G، على مجموعة خمس كاميرات، الكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 32 ميجابيكسل، والكاميرا الخلفية الرباعية ستأتي بدقة 48 و12 و5 و5 ميجابيكسل على التوالي.









ولم تكشف التسريبات أي تفاصيل عن البطارية ولكنها ستدعم تقنية الشحن السريع، وسيأتي هاتف Galaxy A52 5G، مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، إلى جانب تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.





ومن المتوقع أن يتوفر هاتف للبيع بسعر 370 يورو (أي ما يعادل 7,054 جنيها مصريا)





وأما بالنسبة لمواصفات هاتف Galaxy A72 5G، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة من نوع Super AMOLED Plus، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بيكسل.





وسيقدم هاتف Galaxy A72 5G، مجموعة خمس كاميرات، الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل، والخلفية ستأتي بدفة 64 و12و5و5 ميجابيكسل على التوالي.





وسيعمل هاتف Galaxy A72 5G، بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ولم تشير التسريبات إلى نوع المعالج الذي سيعمل به الجهاز ولكنه سيأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و256 جيجابايت.





ومن المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية شحن سريع بقدرة 25 وات، وسيتوفر هاتف Galaxy A72 5G، للبيع بسعر 500 يورو (أي مايعادل 9532 جنيها مصريا)