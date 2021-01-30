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فن

متى يخرج من المستشفى.. ابن شقيقة علي حميدة يكشف لـ صدى البلد تطورات حالته الصحية

السبت 30/يناير/2021 - 04:54 م
على حميدة
على حميدة
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أحمد إبراهيم
كشف عادل نافع ابن شقيقة الفنان على حميدة عن التطورات الجديدة حول مرضه وتلقيه العلاج فى معهد ناصر بعد صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة. 

وقال عادل لـ "صدى البلد" : ان حالة الفنان على حميدة اصبحت مستقرة الى حد كبير ويتلقى حاليا العلاج المناسب لحالته بعد اصابته فى الكلى. 

واضاف : حتى الان الاطباء يتابعون حالة على حميدة باستمرار وبعناية شديدة وهو امر ايجابى دفع لتحسن الحالة الصحية له ولكن لم يقرر الاطباء موعدا نهائيا لخروجه من المستشفى حيث ينتظر الاطباء الفحوصات والتحاليل والاشعات االلازمة من اجل الاطمئنان على الحالة بشكل كبير بعدها يقررون موعد خروجه من المستشفى. 

وكان عادل قد كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا : "الحمد لله حالة خالي الدكتور علي حميدة مستقرة بدعواتكم قبل أي شيء".

وتابع قائلًا: "نحمد الله على نعمة الحب الصادق من جمهوره وأحبابه، شهادة أمام الله، لم أجد حب بهذه الطريقة والله أنتم العائلة"، وأضاف: "أنا مع خالى ولو فى أى جديد هنزله، ومفيش مستحيل مع دعواتكم الصادقة من كل أنحاء العالم".
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