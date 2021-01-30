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أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

السبت 30/يناير/2021 - 11:35 م
فيروس نيباه
فيروس نيباه
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حياة عبد العزيز
حذر العلماء وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، من فيروس جديد في الصين أخطر من جائحة كورونا، وهو فيروس نيباه.

 ونستعرض من خلال التقرير التالي معلومات عن فيروس نيباه :


1- مصدر فيروس نيباه حيواني أي ينتشر من الخفافيش أو الثعابين.


2- المصابون يعانون من التهابات في الدماغ، ومشاكل تنفسية حادة.


3- فترة حضانة فيروس نيباه في غضون 4-14 يومًا بعد التعرض للفيروس.


4- يظهر المرض في البداية على شكل 3-14 يومًا من الحمى والصداع، وغالبًا ما يتضمن علامات أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس.


5- قد تحدث الوفاة في 40-75٪ من الحالات.

6- 60% من المرضى يدخلون في غيبوبة.

7- ينتشر بين الأشخاص عن طريق اللعاب.

8- لا يوجد أي أدوية للفيروس حتى الآن.


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