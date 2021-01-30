أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل





ونستعرض من خلال التقرير التالي معلومات عن فيروس نيباه









1- مصدر فيروس نيباه حيواني أي ينتشر من الخفافيش أو الثعابين.









2- المصابون يعانون من التهابات في الدماغ، ومشاكل تنفسية حادة.









3- فترة حضانة فيروس نيباه في غضون 4-14 يومًا بعد التعرض للفيروس.









4- يظهر المرض في البداية على شكل 3-14 يومًا من الحمى والصداع، وغالبًا ما يتضمن علامات أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس.









5- قد تحدث الوفاة في 40-75٪ من الحالات.





6- 60% من المرضى يدخلون في غيبوبة.





7- ينتشر بين الأشخاص عن طريق اللعاب.





8- لا يوجد أي أدوية للفيروس حتى الآن.









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