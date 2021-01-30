أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

حذر العلماء وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، من فيروس جديد في الصين أخطر من جائحة كورونا، وهو فيروس نيباه.
ونستعرض من خلال التقرير التالي معلومات عن فيروس نيباه :
1- مصدر فيروس نيباه حيواني أي ينتشر من الخفافيش أو الثعابين.
2- المصابون يعانون من التهابات في الدماغ، ومشاكل تنفسية حادة.
3- فترة حضانة فيروس نيباه في غضون 4-14 يومًا بعد التعرض للفيروس.
4- يظهر المرض في البداية على شكل 3-14 يومًا من الحمى والصداع، وغالبًا ما يتضمن علامات أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس.
5- قد تحدث الوفاة في 40-75٪ من الحالات.
6- 60% من المرضى يدخلون في غيبوبة.
7- ينتشر بين الأشخاص عن طريق اللعاب.
8- لا يوجد أي أدوية للفيروس حتى الآن.
اقرأ أيضًا