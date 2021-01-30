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توك شو

علي حميدة يشكر الرئيس السيسي: دايما بيعطف على الغلابة

السبت 30/يناير/2021 - 11:43 م
علي حميده
علي حميده
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان علي حميدة إنه في تحسن دائم بعد تلقي العلاج اللازم بمعهد ناصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم حميدة الشكر الي الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، قائلا: " احنا ربنا بعت لينا هدية هو الرئيس السيسي دايما بيعطف على الغلابة والمحتاجين"؛ موضحا أنه عقب الشفاء التام له سوف يقدم اغنية وطنية جديدة.

وكشف عادل نافع نجل شقيقة الفنان علي حميدة عن تطورات الحالة الصحية لخاله، بعد إصابته بالمرارة واكتشاف وجود حصوة بالكلى.

نشر عادل صورة تجمعه بخاله من داخل أحد المستشفيات، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، علق :"السلام عليكم، الحمد لله حالة خالي علي حميدة مستقرة بدعواتكم قبل أي شيء، نحمد الله على نعمة الحب الصادق من جمهوره وأحبابه".
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