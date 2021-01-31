تايوان تصدر رقائق اشباه الموصلات لـ ألمانيا مقابل لقاح كورونا

تقدمت تايوان بطلب من ألمانيا للمساعدة في الحصول على لقاحات كوفيد 19 ، وكما ألمحت تايوان إلى جهودها الحالية من أجل تعزيز إنتاج رقائق أشباه الموصلات ، والتي من شأنها أن تساعد شركات صناعة السيارات الالمانية .
وفي هذا السياق أكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية التايوانية ، وانج مي إنها قامت بالاتصال بتوماس برينس ، وهو المدير العام للبعثة الدبلوماسية الالمانية في تايوان، بشأن إمكانية الحصول على اللقاحات.
كما ذكرت بعض التقارير التايوانية أن وانج أكد أن برينس تعهد بإحالة الطلب إلى الحكومة الالمانية، وتم الاتفاق على توريد أشباه الموصلات إلى 4 شركات كبرى ، واتفقوا على تحسين الإنتاح لصنع المزيد من الرقائق والتي تحتاجها شركات صناعة السيارات في الإتحاد الاوروبي ، واليابان وأمريكا .
وكشفت وزيرة الشؤون الإقتصادية التايوانية ، وانج مي -هوا إن الشركات التايوانية المصنعة للرقائق الإلكترونية لأشباه الموصلات ، كما تعهدت بتحسين ، منظومة الإنتاج بالإضافة إلى التوزيع بصورة أكبر للمساعدة في تخفيف النقص في الرقائق بقطاع السيارات في أنحاء العالم ، خاصة في الفترة الأخيرة بعد توقف تصنيع السيارات بسبب تفشي فيروس كورونا .
وفي هذا السياق أكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية التايوانية ، وانج مي إنها قامت بالاتصال بتوماس برينس ، وهو المدير العام للبعثة الدبلوماسية الالمانية في تايوان، بشأن إمكانية الحصول على اللقاحات.
كما ذكرت بعض التقارير التايوانية أن وانج أكد أن برينس تعهد بإحالة الطلب إلى الحكومة الالمانية، وتم الاتفاق على توريد أشباه الموصلات إلى 4 شركات كبرى ، واتفقوا على تحسين الإنتاح لصنع المزيد من الرقائق والتي تحتاجها شركات صناعة السيارات في الإتحاد الاوروبي ، واليابان وأمريكا .
وكشفت وزيرة الشؤون الإقتصادية التايوانية ، وانج مي -هوا إن الشركات التايوانية المصنعة للرقائق الإلكترونية لأشباه الموصلات ، كما تعهدت بتحسين ، منظومة الإنتاج بالإضافة إلى التوزيع بصورة أكبر للمساعدة في تخفيف النقص في الرقائق بقطاع السيارات في أنحاء العالم ، خاصة في الفترة الأخيرة بعد توقف تصنيع السيارات بسبب تفشي فيروس كورونا .