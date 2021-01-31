استغلت غياب زوجة ابنها.. سيدة تمنع حماتها من رؤية طفلتها مدى الحياة لتصرف غير لائق

الزواج ليس مجرد التقاء شاب وشابة وتكوين أسرة، لكنه التقاء ثقافتين من عائلتين تلتحمان سويا، فعلى كل من يقبل على الزواج أن يختار فتاة من عائلة تشبه ثقافته لتفادي المشاكل فيما بعد.











ووفقًا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 27 عاما، قامت بقطع صلتها بحماتها بعد أن استغلت فرصة غيابها عن المنزل وأحضرت معدات وثقبت أذن رضيعتها البالغة من العمر 3 أشهر.











وروت والدة الطفلة أنها بمجرد وضعها للرضيعة في المستشفى، حضرت والدة زوجها في اليوم التالي للاطمئنان على صحتها وصحة الطفلة، وقامت بإخبارها أنه من عادات عائلة زوجها هو ثقب أذن الفتيات بعد ولادتهن بأسابيع.











رفضت الأم أن تثقب أذن طفلتها وأخبرتها بأنه من الأفضل أن ينتظروا أن تكبر الفتاة وتطلب بنفسها أن تثقب أذنها لترتدي الحلي، فاستمعت والدة الزوج لكلام الزوجة، ولم تتحدث في الموضوع مرة أخرى أمامها.











وحدث أنه ذات يوم بعد 3 أشهر من ولادة الطفلة، اضطرت الزوجة أن تخرج لشراء أغراض ضرورية للمنزل، وطلبت من حماتها رعاية الرضيعة، وخرجت الأم مطمئنة على طفلتها تماما وعادت لتكتشف المفاجأة غير السارة.











اكتشفت الزوجة أن حماتها قامت بثقب أذن الطفلة أثناء تواجد والدتها خارج المنزل، واستغلت تلك الفرصة حتى تقوم بفعلتها، ومنذ ذلك اليوم صارت القطيعة بين الشابة وحماتها ومنعتها من رؤية حفيدتها مدى الحياة.