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منوعات

أصيبت بإنسداد في القصبة الهوائية.. سيدة تكتشف أنها حامل بالصدفة.. شاهد

الأحد 31/يناير/2021 - 10:19 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيبت السيدة لين تروتون بآلام في الجزء السفلي من البطن، وقررت الذهاب إلى المستشفى للاستفسار عن الشيء الذي يؤلمها ولكن الأمر كان غريبا للغاية. 

وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن لين تروتون البالغة من العمر 37 عاما، صدمت بأنها كانت حاملا في الشهر الخامس بالصدفة عندما سألت الطبيب عن الألم الذي تشعر به. 

قال الطبيب إن السيدة كانت حامل في الشهر الخامس إلا أن الجنين توفى داخل الرحم، ولكن لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل تعفن الدماء داخل الجسم أصابها بآلام شديدة للغاية. 

أصيبت السيدة بانسداد في أحد صمامات القلب وانسداد في القصبة الهوائية بسبب تلوث الدم داخل جسدها، ومعرفتها المتأخرة بخبر حملها والإجهاض الذي حدث دون أن تشعر. 

أصيب الزوج بالرعب الشديد حينما اتصلت زوجته وهي في المستشفى تخبره بأنها كانت تحمل جنينا في أحشائها ولكنه أجهض لسبب غير معلوم، وأنها في طريقها للعناية المركزة. 

يروي الزوج المكلوم حالة الذعر التي وقع بها في ذلك اليوم وقال إنه لا يتخيل أن الجنين الذي ظل ينتظره توفى وزوجته قد تتوفى بين لحظة وأخرى.
أصيبت بإنسداد في القصبة الهوائية.. سيدة تكتشف أنها حامل بالصدفة.. شاهد
أصيبت بإنسداد في القصبة الهوائية.. سيدة تكتشف أنها حامل بالصدفة.. شاهد
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