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أخبار العالم

بعد كارثة مبنى البلدية.. وزير الداخلية اللبناني يزور طرابلس

الأحد 31/يناير/2021 - 12:05 م
وزير الداخلية اللبناني
وزير الداخلية اللبناني
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شيماء مصطفى
زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، العميد محمد فهمي، بلدية طرابلس على رأس وفد من القادة الأمنيين، وذلك عقب الدمار الذي حل بها وتعرض مبناها للاحتراق.


ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، تجول فهمي في أرجاء البلدية، حيث كان في استقباله رئيسها الدكتور رياض، واطلع على حجم الأضرار وهول الكارثة التي حلت بالقصر البلدي، وغادر دون الإدلاء بأي تصريح.


وكان مبنى بلدية طرابلس، تعرض للاحتراق في خضم أعمال العنف التي اندلعت ليل الخميس بالمدينة الواقعة شمالي لبنان.


وقتل رجل في طرابلس خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين من قرار الإغلاق، الذي أثر بشدة على أوضاعهم المادية.


وكان البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، هاجم مجددا المسؤولين في عظته اليوم الأحد، على خلفية تعثر ملف تشكيل الحكومة.


ووفقًا لشبكة "إم تي في" اللبنانية، قال الراعي في عظة اليوم الأحد، إن المسئولين يشلون الدولة والحياة بعنادهم في تعطيل تشكيل الحكومة، معربًا عن تشكيكه في نواياهم الوطنية.


وأضاف: "ندين ونشجب ما حدث في طرابلس وللمسؤولين بدل التلهي في التحليل من يقف وراء المتظاهرين كان الأجدى بكم أن تستبقوا الانفجار وحال الجوع العام".


وأكد أنه من المخزي أن يكون الخلاف غير المبرر في تطبيق مادة في الدستور، ليصل إلى حد التخاطب بواسطة المكاتب الإعلامية ردًا برد كما لو من وراء متاريس تزيد من تشقق لحمة الوحدة.
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