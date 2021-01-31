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برلمان

نائب يطالب «الوزير» بتهيئة بيئة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل والمواصلات

الأحد 31/يناير/2021 - 04:07 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير ، وزير النقل
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجميع يدرك حجم ما تم من إنجازات بقطاع النقل فى مصر حيث تطوير السكة الحديد، والقطار الكهربائى، والمونوريل، وشبكة الطرق العالمية، والكبارى والمحاور التي سيكون لها دور كبير في ربط كافة المحافظات بعضها البعض، مؤكدًا هذه جهود تنموية وشرايين حياة  لكل المصريين.

وأشار سلطان، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور وزير النقل اللواء كامل الوزير، إلى الدور الكبير التي تقوم به للحكومة المصرية وإصرارها على أن يتم تنفيذ الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم بشركات وخبرات مصرية، وبالتالي دعم الصناعة المحلية والاستفادة بالخبرات الأجنبية بدعم المنتج والصناعة المصرية وتوفير فرص العمل للشباب المصري.

وتطرق سلطان، إلى شكاوي ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاناتهم في وسائل النقل وحاجتهم لبيئة مناسبة ومتطورة تكنولوجيًا تسهل عليهم الاستفادة من وسائل النقل والمواصلات، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين لجنة النقل بقيادة النائب علاء عابد ووزارة النقل، سيحقق العديد من النتائج التى تصب فى صالح الدولة المصرية والمواطن.

وأشار سلطان، إلى تقديم وزارة النقل تسهيلات مختلفة وإعفاءات منها لأصحاب مرض السرطان ومرافقيهم، متسائلًا  لماذا لم تقدم الوزارة إعفاءات بشأن دعم السياحة الداخلية وخاصة فى الشتاء حيث حث المواطنين علي التوجه للمناطق السياحية التى يستخدم فيها القطارات لمسافات كبيرة مثل الأٌقصر وأسوان، وسيكون لذلك فوائد كثيرة خاصة بعدما تعرضت السياحة لأزمات فى ظل كورونا.

وأكد " عضو مجلس النواب" أننا أمام توطين حقيقي فى مصر  لصناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق  المحلية والاقليمية، خاصة أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق يُتيح لنا ذلك، مشددًا على ضرورة إحكام السيطرة على إيرادات تذاكر القطارات ومواجهة ظاهرة "التزويغ" من التذاكر، ومواجهة إشكاليات الباعة الجائلين المنتشرين بالقطارات أيضا خاصة فى ظل البيئة التكنولوجية والرقمية التى تسيطر علي كل القطاعات.
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