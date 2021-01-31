رسميا.. تيسلا لن تبدأ إنتاج سيارة رودستر الخارقة قبل 2022

اعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية أن سيارة رودستر الخارقة لن تدخل حيز الإنتاج حتى عام 2022.

وأوضح ماسك من خلال تغريده عبر حسابه على توتير، أن إنتاج سيارة رودستر ليس من المقرر أن يبدأ حتى العام المقبل 2022 ، كما نأمل أيضًا الانتهاء من نموذج أولي قابل للقيادة في نهاية الصيف، قبل تاريخ بدء الإنتاج المخطط له.

وأكد ماسك، أن رودستر ستكون مثل طرازات تسلا الأخرى، سيتم تجهيزها بأحدث تقنيات القيادة الذاتية للشركة، كما ستدعم رودستر تحديثات البرامج تلقائيًا، مما يعني إمكانية تعزيز الأداء والميزات المستقلة وأنظمة السلامة حتى بعد شراء السيارة.

واكد الخبراء ان تأخير سيارة رودستر الخارقة يؤدى إلى تطوير مجموعة نقل الحركة الثلاثية الجديدة من تسلا وتصميم بطاريات جديدة، وليس هذا فقط بل التصميم والعتاد الداخلي للسيارة.

وتؤكد شركة تيسلا ان سيارة رودستر ستكون قادرة على الوصول من 0-60 ميل في الساعة في 1.9 ثانية، بالإضافة الى تميزها بغطاء زجاجي قابل للإزالة وإطار خلفي ملفوف لمنحها مظهرًا مشابهًا لسيارة مازدا MX-5 RF .

وكشف ماسك أن بطارية السيارة التي تبلغ قوتها 200 كيلو واط في الساعة تمكنها من الحصول على نطاق يبلغ 620 ميلًا ، بالاضافة الى انها ستبلغ سرعتها القصوى أكثر من 250 ميلا في الساعة.

وكانت شركة تيسلا قد أعلنت في السابق ان سعر رودستر المبدئي من 250 ألف دولار لأول 1000 سيارة، وسيتم تسعير الوحدات اللاحقة من 200 الف دولار .