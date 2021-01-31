طريق الموت.. برلمانية تسأل وزير النقل عن عدم إصلاح الطريق الصحراوي ـ أسوان؟

وجهت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، سؤالًا لوزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بشأن الطريق أسوان الصحراوي، قائلة : لماذا لم يتم تنفيد إصلاح وهيكله وازدواجية الطريق الصحراوي أسوان ادفو الغربي بطول 120 ك م؟ مشيرة إلي أنه يُلقب بـ "طريق الموت".
وتساءلت "عبدالنبي" لماذا لم يتم استكمال الطريق الشرقي القاهرة - الأقصر والذى ينتهى بمدينة الأقصر والذي يتطلب امتداده إلى مدنيه اسوان.
وطالبت النائبة بتوسيع الطريق ادفو - القاهرة من مدينة ادفو إلى مدينة السباعية، وذلك لضيق الطريق وعدم استيعاب حركة المرور عليه نظرا لوجود مصنع السكر ومرور جرارات محمله بقصب السكر وقد يبلغ طوله 40ك م.
وطالبت عضو مجلس النواب، الاهتمام بجودة الخدمات داخل القطارات والعناية بآدميتها والاهتمام أيضا بالمرافق الموجودة داخلها وأيضا تحديث الجرارات.