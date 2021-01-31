طريق الموت.. برلمانية تسأل وزير النقل عن عدم إصلاح الطريق الصحراوي ـ أسوان؟

وجهت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، سؤالًا لوزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بشأن الطريق أسوان الصحراوي، قائلة : لماذا لم يتم تنفيد إصلاح وهيكله وازدواجية الطريق الصحراوي أسوان ادفو الغربي بطول 120 ك م؟ مشيرة إلي أنه يُلقب بـ "طريق الموت".

‏وتساءلت "عبدالنبي" لماذا لم يتم استكمال الطريق الشرقي القاهرة - الأقصر والذى ينتهى بمدينة الأقصر والذي يتطلب امتداده إلى مدنيه اسوان.

‏وطالبت النائبة بتوسيع الطريق ادفو - القاهرة من مدينة ادفو إلى مدينة السباعية، وذلك لضيق الطريق وعدم استيعاب حركة المرور عليه نظرا لوجود مصنع السكر ومرور جرارات محمله بقصب السكر وقد يبلغ طوله 40ك م.





‏وطالبت عضو مجلس النواب، الاهتمام بجودة الخدمات داخل القطارات والعناية بآدميتها والاهتمام أيضا بالمرافق الموجودة داخلها وأيضا تحديث الجرارات.