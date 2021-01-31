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برلمان

طريق الموت.. برلمانية تسأل وزير النقل عن عدم إصلاح الطريق الصحراوي ـ أسوان؟

الأحد 31/يناير/2021 - 04:46 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وجهت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، سؤالًا لوزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بشأن الطريق أسوان الصحراوي، قائلة : لماذا لم يتم تنفيد إصلاح وهيكله وازدواجية الطريق الصحراوي أسوان ادفو الغربي بطول 120 ك م؟ مشيرة إلي أنه يُلقب بـ "طريق الموت".
  
‏وتساءلت "عبدالنبي" لماذا لم يتم استكمال الطريق الشرقي القاهرة - الأقصر والذى ينتهى بمدينة الأقصر والذي يتطلب امتداده إلى مدنيه اسوان.
 
‏وطالبت النائبة بتوسيع الطريق ادفو - القاهرة من مدينة ادفو إلى مدينة السباعية، وذلك لضيق الطريق وعدم استيعاب حركة المرور عليه  نظرا لوجود مصنع السكر ومرور جرارات محمله بقصب السكر وقد يبلغ طوله 40ك م.

‏وطالبت عضو مجلس النواب، الاهتمام بجودة الخدمات داخل القطارات والعناية بآدميتها والاهتمام أيضا بالمرافق الموجودة داخلها  وأيضا تحديث الجرارات.
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