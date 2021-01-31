صور مسربة عالية الجودة تكشف تصميم هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطى.. شاهد

ينتظر عشاق الهواتف القابلة للطي الإعلان عن إصدار شركة سامسونج Samsung القادم، حيث كشفت أحدث التسريبات التي ظهرت حول هاتف Galaxy Z Fold3، صورا عالية الدقة توضح التصميم المحتمل للجهاز المطوي المرتقب من سامسونج.





وذكر موقع "gsmarena" التقني، أن المسرب الشهير Ben Geskin قام بنشر صور عالية الدقة لهاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي من سامسونج، والذي استند في تصميمه إلى معظم المعلومات المسربة حول Z Fold3 المزعوم.





وأظهرت الصور المسربة، التصميم الخلفي لهاتف Galaxy Z Fold3، والذي يتشابه مع تصميم هاتف S21 Ultra، من حيث شكل إعدادات الكاميرا الخلفية، ويعد هذا في الواقع تخمينا معقولا، نظرا لأن سامسونج لديها سجل حافل في نقل التصميم العام عبر عائلات أجهزتها، والتي من أبرزها خط إنتاج سلسلتي S و Note.









ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold3، بتحسينات كبيرة في تصميم فواصل الشاشة، والتصميم المرن والمميزة بكفاءة أعلى للشاشة، وسيتم تعديل نوع الزجاج المستخدم وسيتم استخدام زجاج UTG من النوع السميك.





وسيأتي هاتف Z Fold3، بشاشة من نوع AMOLED ، بمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، يتراوح قياسها بين 6.7 بوصة و 6.9 بوصة، وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن هاتف Galaxy Z Fold3 القادم، سيأتي دون نتوء أو ثقب للكاميرا الأمامية، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق بتقنية الكاميرا أسفل الشاشة.





وكشفت بعض التسريبات السابقة أن الهاتف سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 888، ومن المحتمل أن تضيف سامسونج دعما لقلم S Pen، بهاتف Galaxy Z Fold3.





وأشار Ben Geskin، إلى أن من المتوقع أن تعلن سامسونج عن هاتف Galaxy Z Fold3 في يونيو المقبل، وسيأتي بسعر يضاهي سعر هاتف Galaxy Z Fold2 الحالي.



