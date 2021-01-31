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برلمان

بعد قرار إحالته.. محمد عبد العليم داود أمام لجنة القيم للتحقيق

الأحد 31/يناير/2021 - 06:09 م
النائب محمد عبد العليم
النائب محمد عبد العليم داود
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
مثل منذ قليل النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد امام لجنة القيم منذ قليل. 

وعقد اعضاء لجنة القيم اجتماعا مصغر بدون حضور النائب محمد عبد العليم داود، ويعقد الآن رئيس اللجنة ابراهيم الهنيدي اجتماعا منفردا  مع النائب محمد عبد العليم داود بحضور النائب احمد الشرقاوي  للدفاع عنه وفق نص اللائحة الذ تعطي داود اختيار نائبا للدفاع عنه.

ومثل اليوم النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمان لحزب الوفد امام للجنة القيم بمجلس النواب للتحقيق معه بعد قرار هيئة مكتب المجلس باحالته الى لجنة القيم.

واعلن النائب محمد عبد العليم داود الاسبوع الماضي تلقيه اخطار للمثول أمام لجنة القيم بالبرلمان اليوم الأحد للتحقيق معه بعد مهاجمته لنواب حزب مستقبل وطن وتوجيه اتهامات لهم .

واحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لهيئة مكتب المجلس ولجنة القيم، بعد مهاجمته في إحدى جلساته حزب مستقبل وطن كما تم اتخاذ قرار بطرد النائب من الجلسة العامة بعد اعتراضه على قرار اغلاق المناقشة في احد القوانين بعد وصول طلب لرئيس المجلس
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