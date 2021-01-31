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رياضة

عمرو السولية: نسعى لكتابة تاريخ مشرف في كأس العالم للأندية

الأحد 31/يناير/2021 - 06:19 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجيل الحالي من لاعبي الفريق يسعى لكتابة تاريخ مشرف في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدا أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الدحيل ‏القطري المقرر لها الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق بمونديال الأندية.‏

وقال: «التواجد في كأس العالم للأندية كان حلما نتطلع للوصول إليه، وتحقق بعد ‏التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وهدفنا الآن إضافة إنجاز جديد للنادي  الأهلي، ونتطلع لكتابة تاريخ جديد لنا كلاعبين خلال المشاركة السادسة للنادي في هذه البطولة العالمية».‏

وأضاف: «تركيزنا الآن على مباراة الدحيل القطري فقط، ولا نتحدث عن أي شيء آخر؛ من أجل ‏تحقيق هدفنا الرئيسي؛ وهو تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة  وتخطي المواجهة الأولى في كأس العالم للأندية بنجاح».‏

وواصل السولية قائلا: «ليس من الطبيعي الحديث عن الخطوة الثانية قبل تخطي نظيرتها الأولى، ومن ثم أي ‏حديث عن لقاء بايرن ميونيخ أمر غير مقبول بالنسبة لنا، ونمتلك من الخبرات ما يكفي للتعامل ‏مع مثل هذه الأمور».‏

وأكمل: «درسنا فريق الدحيل القطري بشكل جيد، ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه، ‏ولدينا رغبة قوية في الفوز؛ من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في مونديال الأندية».‏

وقال السولية: «دعم جماهير الأهلي لنا لحظة الوصول إلى مطار الدوحة، وأيضا أمام فندق ‏الإقامة أمر ليس بجديد على جماهيرنا التي تبقى دائما خير داعم لنا في كل المناسبات».‏

وأضاف: «دعم جماهير الأهلي يصل إلينا بشكل مستمر، ويمنحنا دوافع قوية؛ من أجل تحقيق ‏الانتصارات».‏

وأكد لاعب وسط الأهلي أن الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون دائما بعد الفوز بالبطولات ‏أمر يزيد من المسئولية الملقاة على عاتقهم، ويرفع من مستوى طموحاتهم؛ لتحقيق المزيد من ‏البطولات.

واختتم السولية تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يسعى لتحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية، وأيضا الفوز ‏بكأس السوبر المحلي والإفريقي في الفترة المقبلة.‏
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