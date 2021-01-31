تحرك برلماني لاستحداث وزارة للنقل البحري في مصر

طالب النائب محمود هشام توشكى، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، باستحداث وزارة للنقل البحري لاستغلال ثروات مصر من السواحل البحرية.





جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لاستعراض برنامج الوزارة فى ضوء خطة الحكومة 2018/ 2020.





وأكد "توشكى"، أن مصر تمتلك ٣٠٠٠ كيلو متر سواحل بحرية ولا تتواجد ضمن الدول الكبرى في صناعة النقل البحري، في حين أن دولة مثل سنغافورة تمتلك ١٩٣ كيلو متر سواحل فقط بما يوازي ٦.٤ ٪؜ فقط من سواحل مصر وتحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم.





وتساءل النائب، عن سبب تراجع مصر في هذه صناعة الاقتصاد الأزرق التي يتوقع ال بنك الدولي، أنه سيكون الاقتصاد الأول في ٢٠٣٠، وذلك رغم أن 50% من حدود مصر تقريبا بحار وتقع في ملتقى ٣ قارات.





ودعا محمود هشام توشكى إلى وضع استراتيجية كاملة لصناعة النقل البحري في مصر، وتطوير أسطول السفن، مشيرا إلى أن التقارير الرسمية تفيد بأن السفن المصرية تنقل ٨٪؜ فقط من حجم التجارة البحرية في مصر، مطالبا بمزيد من الاهتمام بالتدريب والاستعانة بخريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذين حققوا نجاحات كبيرة في العديد من الأسواق العالمية.





وأشاد "توشكى"، خلال كلمته بجهود وزير النقل في إنجاز مشروعات قوية وكبيرة أحدثت نقلة نوعية في هذا القطاع لمصر.



