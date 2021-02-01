الجوزاء الأوفر حظا.. توقعات الأبراج خلال شهر فبراير

يهتم الكثيرون من الأشخاص بمتابعة الأبراج وما تحمله لهم بالأخص مع بداية كل شهر لمعرفة هل سيكون شهرًا إيجابيًا ومن سيواجه بعض التحديات والصعوبات في حياته.









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برج الحمل

إذا كنت تعمل فسيكون عبء العمل أكبر في بداية الشهر، سيكون هناك وضع متقلب أيضا على جبهة العمل،لذا يُنصح بالعمل بصبر، يمكنك الحفاظ على هدوئك وتجنب العديد من المشاكل.





أما الحياة الشخصية تجنب الانفعال أثناء اتخاذ القرارات بشأن القضايا المنزلية، ستكون حالتك المالية جيدة و لن تكون هناك مشكلة كبيرة بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك قد تكون هناك مشاكل بسيطة هذا الشهر.





برج الثور

يُنصح بالعمل الجاد هذا الشهر لأن يمكن أن تزداد المنافسة بشكل كبير في هذا الوقت كما يمكن أن يقع عليك حتى خطأ بسيط، فلديك فرصة قوية للنجاح في العمل.





إذا كنت تخطط لاستثمار كبير ينصح بتجنبه خلال هذه الفترة. أيضًا فسيكون ذلك أفضل لك.





ويمكنك الحصول على فرصة للمشاركة في حدث اجتماعي مع العائلة في الوقت نفسه من الممكن حدوث بعض التراجع في الحياة الزوجية بمنتصف الشهر، أما الحالة الصحية إذا كنت تعاني من بعض الأمراض يُنصح بالعناية بنفسك.





برج الجوزاء

من أكثر الأبراج حظا في فبراير 2021، وخلال هذه الفترة ستزداد ثقتك بنفسك وستكمل عملك بحماس كامل ، كما يمكنك تحقيق النجاح في جهودك المالية و يمكن أن يكون هناك أيضًا فائدة كبيرة تتعلق بالممتلكات.





أما الحياة الشخصية مع بداية الشهر قد يكون هناك نزاع في منزلك بشأن المال ولكن سيتم تسوية الأمر قريبًا وسيكون هناك جو سلمي في منزلك، أما الجانب الصحي يُنصح بالابتعاد عن العادات السيئة مثل السجائر والكحول.





برج السرطان

خلال هذه الفترة يمكنك الحصول على مزايا مالية هائلة، إذا كنت تخطط لبدء عمل جديد فيمكنك تحقيق النجاح في هذه الفترة أيضًا ، و سوف يتم حل مشاكلك المالية.





أما الحياة الشخصية ستحصل على فرصة لقضاء وقت كافٍ مع زوجتك هذا الشهر و في هذه الفترة يمكن التغلب على كل المشاكل بينكما، وقد تحصل أيضًا على بعض الأخبار الجيدة من شريك الحياة.





برج الأسد

بناءً على شخصيتك الجذابة يمكنك تحقيق نجاح جيد في هذه الفترة خاصة في حالة العمل، هذا الشهر لن يكون جيدا لرجال الأعمال قد تتعرض لخسائر مالية في هذه الفترة.





أما الحياة الشخصية حاول الحفاظ على علاقات جيدة مع أخيك الأكبر، تحتاج إلى التصرف بوعي بدلًا من الحماس، من الجانب الصحي يمكن أن تظهر الأمراض المزمنة في هذا الوقت سيكون من الأفضل أن تعتني بصحتك بشكل كامل.





برج العذراء

على الرغم من الجهود المستمرة قد تضعف ثقتك بسبب عدم وجود نتائج كما هو متوقع ومع ذلك يُنصح بتجنب مثل هذه الأشياء، يجب أن تعمل بصبر وتتقدم بإيجابية كاملة و سيتم حل جميع مشاكلك عندما يحين الوقت.





الحياة الشخصية:ستكون العلاقات مع الأشقاء جيدة خلال هذا الوقت قد يأتي عرض زواج جيد لأخيك أو أختك.





برج الميزان

هذا الشهر قد تضطر إلى مواجهة الشدائد و سيكون من الأفضل العمل بصبر وشجاعة في الأوقات الصعبة ، وإلا تزيد مشاكلك، وعلى الرغم من العمل الشاق إلا أنك ستصاب بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم تحقيق تقدمك، من ناحية أخرى إذا كنت تفكر في تغيير الوظيفة ،فهذه المرة مناسبة لها وقد تكون هناك فرصة جيدة بين يديك قريبًا.





عند الحديث عن الحياة الشخصية ستكون لديك علاقة جيدة مع زوجتك في نهاية الشهر ، أما الجانب الصحي من المحتمل أن تتدهور صحتك بشكل كبير خلال هذه الفترة لا تكن مهملًا بشأن الصحة.





برج العقرب

هذا الشهر سوف يجلب لك راحة كبيرة إذا كان هناك أي مشكلة في حياتك لفترة طويلة فإن هذه المشكلة ستنتهي في هذه الفترة. عقليًا ، ستجد نفسك قويًا جدًا وستكون قادرًا أيضًا على التركيز على مهامك المهمة.





الحياة الشخصية خلال هذا الوقت سيكون هناك جو من السلام في منزلك، سوف تحصل على المودة ودعم الأبوين. في نهاية الشهر وبمساعدة أخيك الأكبر يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية كبيرة، هذه المرة ستكون أفضل بالنسبة للصحة.





برج القوس

سيكون لديك المزيد من عبء العمل خلال هذه الفترة وسيتوقع منك رئيسك أيضًا أن تؤدي أداءً جيدًا، من الأفضل ألا تخيب آمالهم وتحاول تقديم أفضل ما لديك





أما حياتك الشخصية خلال هذا الوقت سيكون هناك مظلة في منزلك من المتوقع أن يظل جو منزلك مرهقًا معظم الوقت في مثل هذه الحالة يُنصح بالعناية الخاصة بكلامك، لأن يمكن أن تؤذي كلماتك المزعجة مشاعر أحبائك.





أما الصحة لن تكون هناك مشكلة كبيرة في هذه الفترة.





برج الجدي

الأشخاص الذين يعملون في وظائف حكومية أو خاصة هناك احتمال كبير لنقلك خلال هذه الفترة و يجب عليك قبول هذه التغييرات بينما تظل إيجابيًا، بالإضافة إلي ذلك ستكون حالتك المالية جيدة ويمكنك التخلص من أي ديون قديمة في منتصف الشهر، أما الحياة الشخصية سيكون جو منزلك ممتعًا وستكون علاقتك بأحبائك قوية أيضًا.





أما الجانب الصحي خلال هذه الفترة يُنصح بعدم الإهمال في نظامك الغذائي. قد تكون هناك مشكلة في المعدة.





برج الدلو

أنت بحاجة إلى تحسين عادتك في أقرب وقت ممكن وإلا فقد تكون في مشكلة كبيرة، من الممكن أن تشعر بالكثير من الضغط والتوتر، ومن المحتمل أيضًا حل مشاكلك المالية. ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية وعلاقتك مع والدك ستكون قوية، سوف تحصل على دعمهم في كل قرار تتخذه، بالحديث عن الصحة خلال هذا الوقت قد تواجه مشكلة تتعلق بالأسنان من الأفضل أن تعتني بالنظافة.





برج الحوت

قد يزيد راتبك مع وصولك إلى منصب أعلى ، يُنصح أيضًا بتجنب النقاش مع الزملاء. هذه الأشياء يمكن أن تلحق الضرر بعملك الشاق، عند الحديث عن حياتك الشخصية فإن عادتك في التعامل مع الأشياء الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم البيئة المنزلية، بالحديث عن الصحة إذا لم تكن صحتك جيدة بالفعل فمن الأفضل الأهتمام و عدم إهمالها.



