سعر ومواصفات إم جي MG ZS 2021 اليوم في مصر .. صور

MG ZS 2021 و التي تنتمي لفئة طرحت مؤخرا شركة ام جي MG السيارةو التي تنتمي لفئة السيارات متعددة الاستخدامات , و هذة الفئة يعشقها الكثير من محبي السيارات ليس في مصر فقط بل احتلك الرتبة الاولي عاليما ضمن ظرازات السيارات , السيارات المتعددة الاستخدامات تتمتع بارتفاع جيد عن الارض و مساحات داخلية واسعة.





وفي هذا السياق نعرض عليكم اسعار و مواصفات السيارة ام جي MG ZS 2021 اليوم في مصر .





MG ZS 2021













MG ZS ألوان



تتوفر السيارة ام جي MG ZS 2021 في مصر بعدة الوان و هم اسود و احمر و ابيض و لبني و فضي و برتقالي ناري وجاءت الفئة الأولي من السيارة ام جي MG zs بجنوط رياضية 16 بوصة، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وبلوتوث، وتكييف.









‎مواصفات mg zs





ام جي MG ZS 2021







‎ارتفاع MG ZS عن الأرض



ام جي MG ZS 2021 بها شنطه خلفية بسعة 448 لترً مع إمكانية تقسيمه إلى مستويين توفر مساحة هائلة لاستيعاب جميع أنواع الأمتعة إضافة إلى وجود عدد هائل من أماكن التخزين في جميع أنحاء السيارة , وتأتي بعرض كلي 1809 مم و ارتفاع كلي 1624 مم و قاعدة عجلات 2585 مم و ارتفاع 164 مم عن الارض.





‎سيارة mg zs



ام جي MG ZS 2021 تأتي بنظام الجر الأمامى، ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة، فى خلال 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك للسيارة ام جي MG zs من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافة إلى 100 كم هو معدل جيد نسبيا، خصوصا أن السيارة بحكم كبير بفضل تصميمها الـ suv.



‎سيارة mg zs



‎ سيارة mg zs بها أيضا جنوط رياضية 17 بوصة بدلا من 16 في الفئة الأولى، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات (مكبرات للصوت)، وحساسات ركن خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 انش.



‎سعر mg zs



تبدأ أسعار إم جي mg zs من 254.990 جنيه حتى 287.990 جنيه.



السيارةمن فئة السيارات الـ suv وتأتي بمحرك 4 أسطوانات 1500 سي سي ذات قوة 123 حصانا، بعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بفتيس أوتوماتيك 4 سرعات.