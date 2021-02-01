ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إطلاق تحالف العيادة الزراعية بجامعة الفيوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:50 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه من المقرر غدًا الثلاثاء عقد اجتماع تحالف مشروع (العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة) وهو أحد المشروعات القومية الممول من أكاديمية البحث العلمي- وزارة التعليم العالي، حيث يضم التحالف 10 جامعات مصرية وقطاع خاص برئاسة جامعة الفيوم.

وأضاف شديد أن الهدف الرئيسي من المشروع هو إنشاء وتدشين أول عيادة زراعية إلكترونية بجامعة الفيوم لخدمة شمال الصعيد؛ حيث ستحتوي هذه العيادة على جميع المعلومات الخاصة بالمحاصيل الهامة وخاصة في منطقة المغرة ومنطقة الواحات الخارجة بالوادي الجديد.



وتقدم  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، بخالص التهاني القلبية إلى الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لاختيارها ضمن أهم (٧) سيدات مؤثرة على مستوى الوطن العربي.

وقام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بمنحها جائزة "المرأة العربية" في مجال المسئولية المجتمعية،  وذلك على هامش إطلاق المجلس العربي للمسئولية المجتمعية النسخة الثانية من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية.


وشهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عطا يوسف رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة، بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، فعاليات ورشة عمل عن أساسيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية. 

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الفيوم، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، خلال الفترة من السبت ٢٠٢١/١/٣٠ وحتى الأحد ٢٠٢١/١/٣١ بحضور الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ،  والدكتور  وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد ٢٥٠ طالب وطالبة مسجلين بورشة العمل من مختلف كليات الجامعة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فتح باب التقدم للالتحاق بالدفعة الثالثة للدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار عن بعد

جامعة الفيوم توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

5 أفدنة لخريجي الزراعة بالوادي الجديد.. جامعة الفيوم تستضيف رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد

وكيل زراعة الفيوم يتفقد حقول المحاصيل الشتوية من النباتات الطبية والعطرية

96 % نسبة إنجاز جامعة الفيوم في منظومة الشكاوى الحكومية خلال 2020

أساسيات نظم المعلومات الجغرافية.. ورشة عمل بجامعة الفيوم

ترشيحاتنا

بعد ضمه رسميا.. أول طلب لـ إيهاب جلال من باسم مرسي في المقاصة

بعد عامين من اختفائها.. العثور على هيكل عظمي الطفلة نور في"شوال" بالمنوفية

وزير المالية يزف بشرى لأصحاب المعاشات من داخل مجلس النواب

سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

محل بدون ترخيص ومواد مشتعلة.. صاحب حريق الدائري يواجه المؤبد والغرامة

الكبسولة تمنع أبوتريكة من زيارة بعثة الأهلي في مونديال الأندية.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج فيصل المحترق .. صراع مع الوقت لإنقاذ الدائري من كارثة

طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة

ماذا يحدث في ميانمار؟ القصة الكاملة لاستيلاء الجيش على السلطة "صور"