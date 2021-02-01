إطلاق تحالف العيادة الزراعية بجامعة الفيوم

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه من المقرر غدًا الثلاثاء عقد اجتماع تحالف مشروع (العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة) وهو أحد المشروعات القومية الممول من أكاديمية البحث العلمي- وزارة التعليم العالي، حيث يضم التحالف 10 جامعات مصرية وقطاع خاص برئاسة جامعة الفيوم.





وأضاف شديد أن الهدف الرئيسي من المشروع هو إنشاء وتدشين أول عيادة زراعية إلكترونية بجامعة الفيوم لخدمة شمال الصعيد؛ حيث ستحتوي هذه العيادة على جميع المعلومات الخاصة بالمحاصيل الهامة وخاصة في منطقة المغرة ومنطقة الواحات الخارجة بالوادي الجديد.













وتقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، بخالص التهاني القلبية إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لاختيارها ضمن أهم (٧) سيدات مؤثرة على مستوى الوطن العربي.

وقام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بمنحها جائزة "المرأة العربية" في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك على هامش إطلاق المجلس العربي للمسئولية المجتمعية النسخة الثانية من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية.

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وشهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عطا يوسف رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة، بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، فعاليات ورشة عمل عن أساسيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الفيوم، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، خلال الفترة من السبت ٢٠٢١/١/٣٠ وحتى الأحد ٢٠٢١/١/٣١ بحضور الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد ٢٥٠ طالب وطالبة مسجلين بورشة العمل من مختلف كليات الجامعة.





