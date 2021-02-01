رئيس جامعة الفيوم يهنئ مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لاختياره ضمن أفضل 100 شخصية

تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة للدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية وأستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، لاختياره من قِبل إدارة التجمع العالمي لعلماء التنمية والإبداع ضمن أفضل 100 شخصية لعام 2020 لعلماء التنمية والإبداع تقديرًا لجهوده في نشر مبادئ التنمية والسلام والإنسانية وثقافة المحبة والتعايش السلمي بين مكونات المجتمعات.





ومن الجدير بالذكر أن التجمع العالمي لعلماء التنمية أحد الكيانات الدولية المعنية بتحفيز الجهود الرامية للسلام والتنمية والتأثير في حياة المجتمعات وفق مجموعة من المعايير الدولية الدقيقة واستطلاعات الرأي.









كما شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مشروع الدراجات التشاركية، بحضو الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، و غادة أحمدين، مساعد المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، والمهندس عويس مخيمر، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، وأعضاء مجلس الإدارة .

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم من أولى الجامعات المصرية التي تبنت مشروع استدامة النقل من خلال إنشاء منصات لمشروع الدراجات التشاركية داخل الحرم الجامعي والتي توفر طريقة انتقال آمنة وصحية وصديقة للبيئة، وأيضًا يسهل الاشتراك بها عن طريق كروت إلكترونية مسبقة الدفع مما يساعد على انتشار ثقافة استدامة النقل بين طلاب الجامعة .

وأضاف "شديد" أن الجامعة قد استكملت البنية التحتية الأساسية للمشروع من منصات الدراجات وكروت مسبقة الدفع ومقر أساسي للمشروع، مشيرًا لمشاركة عدد من الأسر الطلابية في التوعية والإعلان والترويج للمشروع وسط طلاب الجامعة، وأيضًا اتخاذ الجامعة لكافة الإجراءات المطلوبة لتأمين منصات الدراجات المشاركة في المشروع، واستحداث باقات شحن متنوعة للكارت الإلكتروني بما يتوافق مع استخدامات الطلاب لدراجات المشروع.

















