الاقتصادية تؤجل دعوى تعويض ميريهام هشام 10 ملايين جنيه

أجلت المحكمة الاقتصادية نظر دعوي تطالب إحدى الشركات بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه لصالح ميريهام هشام بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسب وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوي وذلك لجلسة8 فبراير المقبل للمذكرات.





وشهدت جلسة اليوم حضور محام الشركة وطلب ان يكون المسئول عن التعويض الإعلامى تامر أمين لكونه مرتكب الفعل وأنه يكون على الهواء ولا سيطرة من القناة علية فى أثناء ذلك.





واكد المستشار هيثم عباس مقيم الدعوي بأن الجريمة تتمثل فى فيديو مسيئ وثبت أنه يمثل جريمة سب وقذف وتنمر وعرض صور شخصية وما زالت قناة الشركة على اليوتيوب تقوم بعرضة سعيا وراء زيادة المتابعة دون اعتبار لكونه جريمة.





وتضمنت صحيفة الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما ادي إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.



