ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الاقتصادية تؤجل دعوى تعويض ميريهام هشام 10 ملايين جنيه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:49 م
ميريهام هشام
ميريهام هشام
Advertisements
أحمد مهدي
أجلت المحكمة الاقتصادية نظر دعوي تطالب إحدى الشركات بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه لصالح ميريهام هشام بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسب وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوي وذلك لجلسة8 فبراير المقبل للمذكرات.

وشهدت جلسة اليوم حضور محام الشركة وطلب ان يكون المسئول عن التعويض الإعلامى تامر أمين لكونه مرتكب الفعل وأنه يكون على الهواء ولا سيطرة من القناة علية فى أثناء ذلك.

واكد المستشار هيثم عباس مقيم الدعوي بأن الجريمة تتمثل فى فيديو مسيئ وثبت أنه يمثل جريمة سب وقذف وتنمر وعرض صور شخصية وما زالت قناة الشركة على اليوتيوب تقوم بعرضة سعيا وراء زيادة المتابعة دون اعتبار لكونه جريمة.

وتضمنت صحيفة الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما ادي إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.

وأضافت الدعوي أن المدعية إصابتها أضرار مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقا للقانون مطالبا بالزام الشركة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عما إصابة المدعي من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من على اليوتيوب مطالبا بإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بتهمة الإساءة اللفظية لموديل .. حبس الإعلامي تامر أمين عامين

بعد قرار حبسه عامين.. تامر أمين يتصدر مؤشر البحث

13 يناير.. استئناف تامر أمين على حبسه سنتين بتهمة السب والقذف

تامر أمين بعد تصالحه مع الموديل ميرهان هشام: لم أقصد الإساءة.. والموديل: مسمحاك علشان خاطر بناتك.. فيديو

الاقتصادية تحجز دعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه للحكم

انقضاء دعوى تامر أمين فى سب وقذف الموديل مريهام عبد القادر

ترشيحاتنا

بإمكانه اللعب مع جالاتا سراي .. مصطفى محمد يحصل على رخصة اللعب في تركيا

غياب المثلوثي وشيكابالا.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للقاء المحلة

أحمد بلال يكشف عن رأيه في صفقات الأهلي والزمالك الجديدة

النائب العام يأمر بإحالة قذافي فراج المتهم بقتل 4 عمدا بالإسكندرية والجيزة للجنايات

مفاجأة في قائمة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية

كل ما تريد معرفته عن آخر أخبار امتحانات طلاب الجامعات.. قرارات رسمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وبعد الإصابة.. 8 أنواع من اختبارات فيروس كورونا

ماذا يحدث بالجسم عند تناول شوربة الكرنب لمدة أسبوع؟

لكزس LEXUS تطرح صورا تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة كليا