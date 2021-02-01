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رياضة

اللجنة الثلاثية تبدأ فترتها الجديدة وتفتح صفحة جديدة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:21 م
صدى البلد
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يسري غازي
بدأت اليوم اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عملها في اليوم الأول لفترة تمديد مهمتها التي تنتهي في 31 يوليو المقبل.

وحرص أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على التأكيد بهذه المناسبة على أن المرحلة الجديدة من عمر اللجنة تعد صفحة جديدة مع الجميع تسعى خلالها اللجنة لمد يدها للجميع لإنجاز كل ما هو في صالح الكرة المصرية.

أضاف رئيس اللجنة المكلفة أن طبيعة الفترة السابقة من عمر اللجنة وقصر مدتها ( 40 يوما ) فرض عليها أسلوب عمل اتسم بالسرعة، وهو ما سيختلف بكل تأكيد خلال الفترة المقبلة التي تشهد اتساعا زمنيا لم يكن متوافرا للجنة في مدتها الأولى.

كما أكد أحمد مجاهد على أن المنهج الذي ستستمر اللجنة في اتباعه هو المحافظة على الاتحاد المصري لكرة القدم وإعادته إلى طبيعته التي تتوافق مع تاريخه وعراقته على مستوى العالم، وذلك لحين تسليمه إلى مجلس إدارة منتخب بشفافية وطبقا للقواعد والمعايير المعمول بها.
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