ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ميمي جمال تكشف سبب اعتزالها الفن.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:07 ص
ميمي جمال وزوجها
ميمي جمال وزوجها حسن مصطفى
Advertisements
إبراهيم القادري
كشفت الفنانة ميمي جمال عن اعتزالها الفن؛ مؤكدة أنه بعد وفاة زوجها حسن مصطفي كانت مهزوزة لمدة عام ونصف؛ لأنه كان عشرة عمرها مشيرة إلى أن زواجها من الفنان حسن مصطفي استمر لمدة 50 عاما.

وأضافت ميمي جمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية" : "انجبت بنتين توأم وبعد وفاة زوجي شعرت أنني وحيدة في الهواء وبدون سند مؤكدة أنه كان يعمل بمفردة وانا كنت اعمل بمفردي".

وأعربت ميمي جمال عن حبها للفنان أحمد حلمي كفنان وإنسان وهذا ما جعلها تشارك في فيلم "لف ودوران "معه وهو اخر أعمالها الفنية التي قدمتها وبعدها شعرت انه يجب أن ترتاح لانها تعمل منذ ان كان لديها 9 سنوات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسود في أسود.. هنادي مهنا تخطف الأنظار برفقة زوجها

في أول عيد ميلاد يجمعهما.. هنادي مهنا تفاجئ زوجها بحفل منزلي .. شاهد

بمكياج ساحر.. هنادي مهنا تتألق في أحدث إطلالة

الفنانة ميمي جمال تعلن رسميا اعتزالها الفن .. فيديو

شيء مزعج .. ميمي جمال تعلق على المتداول عن خلافها مع أولادها

تعبت كتير وكدا كفاية.. شاهد | ميمى جمال تعلن اعتزالها الفن على الهواء

ترشيحاتنا

دراسة: عرض غريب على اللسان يؤكد الإصابة بفيروس كورونا

دبي تغلق الحانات والنوادي بعد الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بكورونا

قرار عاجل من الشهر العقارى بخصوص إلغاء توكيلات البيع للنفس والغير من طرف واحد

استقالة 9 من كبار مسئولي الصحة العامة في نيويورك

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

التعليم العالي: تطعيم كورونا بالمستشفيات الجامعية اختياري .. وهذا هو موعد تلقي اللقاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟