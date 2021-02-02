ميمي جمال تكشف سبب اعتزالها الفن.. فيديو

كشفت الفنانة ميمي جمال عن اعتزالها الفن؛ مؤكدة أنه بعد وفاة زوجها حسن مصطفي كانت مهزوزة لمدة عام ونصف؛ لأنه كان عشرة عمرها مشيرة إلى أن زواجها من الفنان حسن مصطفي استمر لمدة 50 عاما. أنهوفاةلأنهأن





وأضافت ميمي جمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية" : "انجبت بنتين توأم وبعد وفاة زوجي شعرت أنني وحيدة في الهواء وبدون سند مؤكدة أنه كان يعمل بمفردة وانا كنت اعمل بمفردي" .



