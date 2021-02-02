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رياضة

مش بس bein sports .. تعرف على القنوات الناقلة لموقعة الأهلى والدحيل القطري بمونديال الأندية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:48 ص
الأهلى والدحيل القطري
الأهلى والدحيل القطري
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عمرو الحلواني
تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية ، إلى ملعب المدينة التعليمية فى قطر لمتابعة مباراة الأهلى أمام الدحيل القطري، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات ربع نهائى كأس العالم للأندية المقام فى الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .

ومن المقرر أن تذاع المباراة المرتقبة بين الأهلى والدحيل القطري عبر قنوات بي إن سبورت 1 المشفرة بالإضافة إلى قناة " الكأس القطرية 3 " المشفرة أيضا والحاصلة على حقوق إذاعة مونديال الأندية .

وفى هذا السياق ، أعن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية  وضمت قائمة الأهلى كلا من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

وشهدت قائمة الأهلى المشاركة بمونديال الأندية استبعاد عدد من اللاعبين البارزين للظروف المختلفة وعلى رأسهم وليد سليمان حاوى الأحمر بسبب الإصابة بجانب استبعاد الحارس الشاب حمزة علاء الذى سافر مع البعثة إلى قطر بجانب رامي ربيعة المدافع والذى قرر موسيمانى المدير الفنى عدم اصطحابه من السفر مع البعثة من الأساس .

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