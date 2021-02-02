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أخبار العالم

بإجمالي 134685حالة.. سلطنة عمان تسجل 161 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:21 ص
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع إصابات كورونا في السلطنة منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 134685 إصابة بعد تسجيل 161 إصابة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

كما بينت الصحة العمانية في تقريرها عن حالة الوباء في السلطنة أن إجمالي وفيات كوفيد 19 بلغ  1532. 

فيما وصل عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 127054 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 3. 94%. 

وذكرت وزارة الصحة أنه تم نقل 16 حالة جديدة الي مستشفيات السلطنة لتلقي الاسعافات اللازمة ليصل  الإجمالي  في المستشفيات إلى 90 في حين بلغ عدد الحالات جاهل العناية المركزة 26 حالة. 

وناشدت الوزارة الجميع بضرورة  التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات. 

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.
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