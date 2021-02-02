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وسط عاصفة ثلجية.. الباندا "تتزحلق" على الجليد في أمريكا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:29 م
الباندا تتزحلق على
الباندا تتزحلق على الجليد في امريكا بمفردها
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "يورونيوز"، فيديو عن حيوانات الباندا تتزحلق على الثلج في الولايات المتحدة، حيث استمتع حيوانا الباندا العملاقان، مي شانغ وتيان تيان بالثلوج، في حديقة الحيوانات الوطنية في سميثسونيان (الولايات المتحدة) بينما يتعرف الباندا العملاق شياو تشي جي على الثلج لأول مرة، في الوقت الذي تضرب عاصفة ثلجية تعد الأكبر منذ سنتين، العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتساقطت الثلوج بكثافة في العاصمة الأمريكية واشنطن، طوال ليل الأحد والإثنين وغطت جميع النصب التذكارية الشهيرة في المدينة كالبيت الأبيض ومبنى الكابيتول.

ويعدّ هذا أكبر تساقط للثلوج منذ عامين في منطقة واشنطن، التي وصل ارتفاع الثلوج فيها إلى 12 سنتيمترا.

وبدأت الثلوج تتساقط منذ الصباح الباكر مع تراجع واضح في درجات الحرارة التي كانت قريبة من درجة التجمد التي تتسبب أحيانا في حدوث انزلاقات على الطرق بسبب الجليد.

واستغل سكان واشنطن تساقط الثلوج للخروج إلى الساحات كساحة مبنى الكابيتول الأمريكي لبناء "رجال ثلج" وخوض المعارك بكرات الثلج.
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