سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي في السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري.









وسيكون مران اليوم في تحديد الموقف النهائي للتشكيلة الرئيسية التي ستخوض المباراة الأولي خاصة في ظل البرنامج الطبي المكثف لتجهيز الثنائي حسين الشحات ومحمد هاني.









واستقر موسيماني على القوام الرئيسي للتشكيل الذي سيخوض به المباراة ويتبقي فقط مركز وحيد لم يتحدد حتى الآن.







