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رياضة

لا نخشى أي منافس.. رئيس بايرن ميونخ: هدفنا في مونديال الأندية واضح

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:20 م
كارل هاينتس رومينيجه
كارل هاينتس رومينيجه
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محمد السعيد
أكد كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أن هدف العملاق البافاري في مونديال الأندية واضح، وهو التتويج باللقب.

وقال رومينيجه في تصريحات أبرزها موقع بايرن ميونخ الرسمي:" سنذهب إلى كأس العالم للأندية بهدف واضح  يتمثل في إعادة اللقب إلى بايرن ميونخ".

وتابع:" في الخريف جلس مدربنا واللاعبين البارزين في مكتبي، بعدما أن بدى أن بطولة كأس العالم ستلغى، وطلبوا مني دعم الفيفا في استضافة البطولة لأنهم أرادوا حقا الحصول على فرصة تاريخية للفوز باللقب السادس في غضون بضعة أشهر".

وأضاف رئيس بايرن ميونخ:"  الرغبة في النجاح تشكل جزءا من الحمض النووي لفريقنا، لطالما كانت الرغبة في الفوز بكل شئ جزءا من الحمض النووي لهذا النادي".

وأشار:" ما زالت أتذكر بالضبط كيف شرح لي زميلي يوب كابيلمان الأمر بعد أسابيع قليلة من وصولي إلى بايرن ميونخ عام 1975، حيث قال لي أن الخسارة مرة واحدة هي مشكلة، والخسارة مرتين هي أزمة، أما الخسارة الثالثة تجعل المدرب في خطر".

واستطرد:" كان على كل جيل من لاعبي بايرن ميونخ أن يواجهوا هذا الضغط من أجل تحقيق النجاح لأكثر من 50 عام.

وأوضح:" على كل الأندية الألمانية أن تنظر  إلى إسبانيا أو إنجلترا وبقائهم على القمة لسنوات طويلة، ولكننا الآن على أعلى مستوى ولا نخشى أي منافس من أي دوري آخر".

وأكمل:" علينا عدم التهاون ولو قليلا في المستقبل، نريد أن نستمر في إلهام جماهيرنا بكرة قدم ناجحة وجذابة".

واختتم:" سنبقى جشعين  بعد كأس العالم للأندية، لأن لدينا العديد من الأهداف الكبيرة في عام 2021".

كانت قرعة كأس العالم للأندية أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.
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