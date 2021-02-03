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رياضة

طارق يحيي: عودة حفني لفتة طيبة من الإدارة.. وعلى صفقات الزمالك "النحت فى الصخر"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:10 م
أيمن حفني
أيمن حفني
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محمد رشاد
طالب طارق يحيى نجم نادي الزمالك الأسبق الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري المنضمين حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنحت في الصخر -على حد تعبيره - لحجز مكان بتشكيل الفريق فى الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن الفرق الصغيرة دائمًا ما تتسبب في خسارة الفرق المنافسة على الدوري .

وألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال يحيي فى تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس" : "عودة أيمن حفني لافتة طيبة من اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك تجاه ما قدمه اللاعب، حفني لاعب يستحق التكريم، إذا أجزنا أن نطلق عليه لفظ تكريم".

وأضاف: "قرار دخوله للفريق يعود إلى المدرب جيمي باتشيكو إذا وجد لديه إصرار وعزيمة وقدرة على استعادة لياقته البدنية".

وتابع: "الأهلي فعل ذلك من قبل مع مؤمن زكريا كنوع من أنواع الوفاء، تلك المواهب مثل مؤمن زكريا، وليد سليمان و شيكابالا مش هاتلاقي زيها كل يوم، لذلك علينا المحافظة على تلك المواهب".
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