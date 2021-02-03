رئيس منظومة الإعلام في بايرن ميونخ لـ صدى البلد: نتطلع للمواجهة المحتملة أمام الأهلي في مونديال الأندية





ويواجه بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الفائز من مباراة الأهلي أمام الدحيل القطري في دور ربع النهائي.









وقال كويست في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" نطير لقطر مساء الجمعة، عقب مباراتنا في الدوري الألماني أمام هيرتا برلين."









وأضاف:" نتطلع بكل تأكيد للبطولة التي نأمل الفوز بها، والمواجهة المحتملة بالطبع أمام النادي الأهلي بطل أفريقيا."









ويواجه النادي الأهلي نظيره الدحيل القطري غدًا الخميس، في تمام السابعة والنصف مساءً.