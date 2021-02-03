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تعليم

أستاذة بجامعة حلوان تحصل على شهادة مدرب ذكاء إصطناعى من إحدى الجامعات الفرنسية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:00 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
حصلت الدكتورة منى نصر رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان على شهادة الاعتماد كمدرب من احدى الجامعات المتخصصة فى فرنسا للذكاء الصناعى وتسلمت والسادة المدربين الشهادات لبرنامج الذكاء الاصطناعى بين مصر وفرنسا من إيبتا وهي إحدى المدارس الفرنسية الكبرى المتخصصة فى الذكاء الإصطناعى. 

تم تسليم الشهادات بحضور الدكتور عمرو طلعت (وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) والدكتور جويل كورتوا (العضو المنتدب لـ EPITA) والدكتورة هبة صالح (رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات) والدكتور جولستان رضوان ( مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي) والتمثيل الدبلوماسي من فرنسا و مصر. 

كان معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزاره والاتصالات قام بعمل اتفاقية مع أكبر الجهات الأكاديمية التى تدرس ذكاء اصطناعي بفرنسا لإعداد واعتماد مدربين بحيث تقوم الجهة الفرنسية بتدريب المدربين واعدادهم للقيام بنقل المعارف للشباب المصريين.
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