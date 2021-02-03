أستاذة بجامعة حلوان تحصل على شهادة مدرب ذكاء إصطناعى من إحدى الجامعات الفرنسية

حصلت الدكتورة منى نصر رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان على شهادة الاعتماد كمدرب من احدى الجامعات المتخصصة فى فرنسا للذكاء الصناعى وتسلمت والسادة المدربين الشهادات لبرنامج الذكاء الاصطناعى بين مصر وفرنسا من إيبتا وهي إحدى المدارس الفرنسية الكبرى المتخصصة فى الذكاء الإصطناعى.





تم تسليم الشهادات بحضور الدكتور عمرو طلعت (وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) والدكتور جويل كورتوا (العضو المنتدب لـ EPITA) والدكتورة هبة صالح (رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات) والدكتور جولستان رضوان ( مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي) والتمثيل الدبلوماسي من فرنسا و مصر.



