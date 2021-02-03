قطر تكشف حقيقة تعليق دخول غير مواطنيها إلى أراضيها

نفت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تم تداولها حول تعليق دخول غير المواطنين إلى قطر، بسبب جائحة كورونا.





وقالت الشركة في بيان لها: "لم تطرأ أي تغييرات على إجراءات الدخول إلى قطر، وفقا لأحكام وقوانين الحكومة القطرية".





وأضاف: "ننوه للجميع بعدم صحة الأخبار التي تتعلق باقتصار الدخول إلى دولة قطر على المواطنين القطريين فقط".





وأشارت: "ندعو كافة المقيمين الى استقاء المعلومات من المصادر الصحيحة والرسمية".



