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أخبار العالم

قطر تكشف حقيقة تعليق دخول غير مواطنيها إلى أراضيها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:19 م
الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
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شريف سيد
نفت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تم تداولها حول تعليق دخول غير المواطنين إلى قطر، بسبب جائحة كورونا. 

وقالت الشركة في بيان لها: "لم تطرأ أي تغييرات على إجراءات الدخول إلى قطر، وفقا لأحكام وقوانين الحكومة القطرية". 

وأضاف: "ننوه للجميع بعدم صحة الأخبار التي تتعلق باقتصار الدخول إلى دولة قطر على المواطنين القطريين فقط". 

وأشارت: "ندعو كافة المقيمين الى استقاء المعلومات من المصادر الصحيحة والرسمية". 

وكانت انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي شائعات حول تعليق دخول غير القطريين إلى قطر بسبب جائحة كورونا. 
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